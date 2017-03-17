Andy Warhol’un ‘Mao portesi’ Hong Kong’da açık artırmaya çıkarılacak

Çin Halk Cumhuriyeti lideri Mao Zedong’un Andy Warhol tarafından yapılan portresi, Hong Kong’da bir müzayedede satılacak.

BBC’de yer alan habere göre, Pop-art’ın önde gelen isimlerinden Amerikalı sanatçı Andy Warhol’un, Mao’nun ‘Küçük Kırmızı Kitap’ının iç kapağında bulunan fotoğrafı kullandığı portre, 2014’te Londra’da kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından 9.4 milyon dolara satın alınmıştı.

Şimdi Hong Kong’daki Sothebys’de 2 Nisan’da açık artırmaya sunulacak portrenin bu kez satış fiyatının 15 milyon doları bulması bekleniyor.

Çin komünizminin sembolü ve bir propaganda aracı ‘Küçük Kırmızı Kitap’ 1 milyardan fazla baskı yapmış, Mao’nun liderliği süresince bu kitabı satın almak ve yanında bulundurmak neredeyse zorunlu hale getirilmişti.

2013 yılında Çin’de Warhol’un işlerinin gösterildiği bir sergide Mao portresine yer verilmemişti. Bu portrenin Mao’ya bir göstergesi mi, yoksa bir alay ürünü mü olduğu Çin medyasında uzun süren tartışmalara sebep olmuştu.