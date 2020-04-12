Andrea Bocelli, Duomo Katedrali’nden online konser verecek

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, corona virüsü salgınından en çok etkilenen yerlerin başında gelen İtalya’nın Milano kentinde bu akşam konser verecek. Konser, YouTube’dan canlı yayınlanacak.

Bocelli’nin Milano’daki 600 yıllık Duomo Katedrali’nde kendi resmi Youtube kanalından canlı yayınlayacağı konser bugün Türkiye saatiyle 20.00’da başlayacak.

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Andrea Bocelli konserinde ‘sevgi, şifa ve umut’ temasını ön plana çıkaracak. Konsere herhangi bir izleyici alınmayacak. Bocelli, Ave Maria ve Sancta Maria gibi ünlü besteleri konserde seslendirecek.