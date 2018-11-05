‘Andımız’ değil: Öğrencilere ‘dini ant’ okutulmasına soruşturma

Kırşehir’deki Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nda geçen sene öğrencilere ‘dini ant’ okutulması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma eski Kırşehir valisi Necati Şentürk’ün öğrencilere ‘dini ant’ okuttuğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından geldi.

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Görüntülerde Şentürk’ün öğrencilere, “Selamünaleyküm” dediği ve öğrencilere “Aleyküm selam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Elimizde Kur’an. Kalbimizde iman, bir Allah’a inanan Müslüman’ız Müslüman. Ayrılmayız bu yoldan. Hep doğru yoldan. Kitaba sünnete sarılan, emirlerini yapan, yasaklardan kaçınan Müslüman’ız Müslüman” diye ant içtirdiği görülüyor.

Yazılı açıklama yapan valilik olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu: “03-04.11.2018 tarihlerinde bazı medya organlarında ‘Okulda dini ant okutuldu’ başlıklı, öğrencilere dini içerikli bir yemin okutturulduğu şeklinde haberler yer almıştır. Söz konusu haberlere konu olay yaklaşık bir yıl önce, emekli eski Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün Fatımatüz Zehra İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyareti esnasında vuku bulmuş olup, bu selamlama konusu ile ilgili olarak valiliğimizce gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.”

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Son zamanlarda Danıştay’ın ‘öğrenci andı’nı kaldıran kararı iptal etmesi üzerine siyaset kanadında tartışma yaşanıyor. Hükümet kararın siyasi olduğunu düşünürken, muhalefet ‘Andımız‘ın yeniden okunması gerektiği görüşünde.