Anderson Talisca’dan Fikret Orman’a ‘açık mesaj’: Başkanım bonservisimi al

Süper Lig’in 22’nci haftasında Galatasaray’ı TT Arena’da 1-0 mağlup eden Beşiktaş’a galibiyeti getiren gole imza atan Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman’a mesaj gönderdi.

‘Akıllı oynamamız gerektiğini konuşmuştuk’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, derbide gol attığı çok mutlu olduğunu dile getiren Talisca, “Maçtan önce akıllı oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. Galibiyetten dolayı bütün camiayı tebrik ediyorum. Şampiyon olursak çok sevinirim ancak bunu konuşmak için çok erken” dedi.

‘Bonservisimi alırsa konu kapanır’

Beşiktaş’ın Benfica’dan 25 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Brezilyalı oyuncu, “Taraftarların bana gösterdikleri ilgiden dolayı çok mutluyum. Bu ilgi beni ayakta tutuyor. Kariyerim boyunca taraftarla ilgili olmayı sevdim. Her şey yolunda gider, başkanımız da bonservisimi alırsa bu konu da kapanır” diye konuştu.