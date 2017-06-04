‘Anayurt Oteli’nin Zebercet’i: Cumhuriyetin biçimlendirdiği insan tipinden çıktık

Türk edebiyatının kült yazarlarından Yusuf Atılgan’ın aynı isimli romanında 1987’de filme uyarlanan ‘Anayurt Oteli’ oyuncuları, günümüzde insanların cumhuriyetin biçimlendirdiği karakterden uzaklaştığını söyledi.

Ömer Kavur ve Cengiz Ergun’un yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Macit Koper, Serra Yılmaz, Orhan Çağman ve Şahika Tekand’ın yer aldığı ‘Anayurt Oteli’, İstanbul Film Festivali’nin ‘Türk Klasikleri Yeniden’ projesi kapsamında bu yıl restore edilmiş ve yeniden vizyona girmişti.

Cumhuriyet’ten Emrah Kolukısa’ya konuşan Zebercet karakterini canlandıran Macit Koper, ‘Anayurt Oteli’nin cumhuriyetin yetiştirdiği insanlar hakkında çok şey söylediğini belirterek, “O zaman öyle bir dönemdi ki, 80’ler falan, sindirilmiş bir gençlik, bir toplum vardı, bugün aynı toplum var, daha beter sindirilmiş hatta… Artık cumhuriyetin biçimlendirdiği insan karakterimizden çıkmış bulunuyoruz. Çok başka bir karakterizyon içinde şimdi halk, kalabalıklar. Bunlara ne diyeceğini filmin çok merak ediyorum” dedi.

‘Hepimizde bir miktar Zebercet’lik var’

Koper, filmde Zebercet rolünü canlandırmasına ilişkin de şu ifadeleri kullanıldı: “Hepimiz de mutlaka az önce saydığım nedenlerden ötürü, içinde bulunduğumuz atmosferden ötürü bir miktar, kimimizde daha çok ya da daha az, Zebercet’lik var. Bütün mesele rolü çıkartırken romandaki daha çok tasvire dayanan Zebercet’in kendindeki karşılığını bulmaktır. Ben de bunu yaptım, kendimdeki Zebercet’i ortaya çıkardım. İzleyici de bilsin ki herkeste o Zebercet’in bütün vasıfları vardır. Az ya da çok.”

‘Dönemin psikolojisi bugün de sürüyor’

Filmin çekildiği dönemin psikolojisinin bugün hala sürdüğünü dile getiren Serra Yılmaz ise, “O nedenle ben hâlâ bir sürü insana hitap edeceğini düşünüyorum. Yani Zebercet, Zebercet’in yalnızlığı, Zebercet’in o psikotik kayması… Belki o günden bile daha fazla hitap edebilir” diye konuştu.