‘Anayasası çalınan vekil’ Berberoğlu: Yeni kararlarımı yakında paylaşacağım

Hakkında hüküm verilen davanın durdurulması talebi reddedilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, ailesinden ve partisinden bağımsız olarak vereceği kararını yakında paylaşacağını bildirdi.

MİT TIR’ları davasında hüküm giyince tutuklanan Berberoğlu, 14 Haziran 2017’den beri Maltepe Cezaevi’nde. Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 2’nci bölge ilk sıradan milletvekili seçilmişti.

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Bunun üzerine vekil adına yapılan başvuruda, Berberoğlu’nın milletvekili seçildiği ve ‘yasama dokunulmazlığı’nı tekrar kazandığı belirtilerek davasının durdurulması talep edilmişti.

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetmişti.

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Berberoğlu, Maltepe Cezaevi’nden bir açıklama yayınladı. Berberoğlu’nun açıklaması, CHP’li vekiller tarafından Twitter’dan paylaşıldı.