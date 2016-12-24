Anayasa Komisyonu’nda tansiyon yükseldi; CHP’li vekil AKP’li vekile pet şişe fırlattı

Anayasa Komisyonu’nda AKP’nin teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi önerisi sonrası tansiyon yükseldi; CHP’li Altay AKP’li Yılmaztekin’e pet şişe fırlattı.

Hürriyet’in haberine göre AKP milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Zekeriya Birkan ve Adem Yeşildal imzasıyla geneli üzerindeki konu açıklığa kavuştuğundan teklifin maddelerine geçilmesine dair bir önerge sunulması üzerine komisyonda tansiyon yükseldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP milletvekilleri, bunun üzerine ayağa kalkarak itiraz etti.

Altay, geçmişteki komisyonlarda da benzer tutumlar izlendiğini vurgulayıp, “Geçmişte 4 artı 4 artı 4’e de böyle yapıldı, parlamento tarihinde kara gün olarak yazıldı. Önerge gelebilir. Baştan beri tutumunuz; biraz muhalefeti konuşturalım. Grup Başkanvekili olarak daha tümü üzerinde görüşlerimi belirtmedim. Yaptığınız siyasi eşkıyalıktır, gümrükten mal kaçırma mantığıdır” itirazında bulundu.

Altay pet şişe fırlattı

AKP’nin Şanlıurfa vekili Kemalettin Yılmaztek’in Altay’a laf atarak, yumruğunu bir kaç kez sıraya vurdu. Bunun üzerine Altay, “Bana lan deme… Bana mı diyorsun, senin Allah belanı versin” diyerek masadaki plastik su şişesini Yılmaztekin’e doğru fırlattı.

Komisyonda bulunan AKP’li vekiller Altay’a “Eşkıya sensin” diye karşılık verdi.

‘Küfür yemeye gelmedim’

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, vekilleri sükunete davet ederken CHP milletvekillerinin yaptıklarının, alışkanlık olduğunu öne sürdü.

Altay ise Elitaş’a, “Sana da küfür etseler sinirlenir, su atarsın. Buraya kendime küfür ettirmeye gelmedim” cevabını verdi.