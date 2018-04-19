‘Anayasa değişikliği’ni hatırlatan Bozdağ: Üç bakan görevinin başında

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, daha önceki seçimlerde olduğunun aksine adalet, içişleri ile ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlarının görevden ayrılmasına gerek olmadığını söyledi.

Anayasanın 114. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir” hükmüyle üç bakan seçim öncesinde istifa ediyordu.

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AA’ya konuşan ve 16 Nisan 2017’de yapılan referandumda kabul edilen anayasa değişikliğiyle söz konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığını belirten Bozdağ, “Şu anda Anayasamızda, milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları, seçim süresince görevlerinin başında olmaya devam edecektir” dedi.