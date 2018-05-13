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Yaramazlara biraz batar!

ANAR, yandaş basında çıkan anketini yalanladı: Arkadaş yanlış anlamış

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Güneş Gazetesi’nin cumhur ittifakını yüzde 55’te, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da ilk turda seçiliyor gösteren ankete ilişkin haberi, anketi yapan ANAR şirketi tarafından yalanlandı.

Fotoğraf: Reuters

Güneş gazetesi haberinde, “Cumhur İttifakı’nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi” ifadesi yer almıştı.

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AKP için de anketler yapan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Twitter’dan yazdığı mesajda “Bu rakamlar erken seçim kararı öncesine aittir. Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış. Adaylar ve ittifakların belli olmasından sonra başladığımız çalışma henüz tamamlanmadı. Bitince paylaşacağız” dedi.

 

 

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