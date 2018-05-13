ANAR, yandaş basında çıkan anketini yalanladı: Arkadaş yanlış anlamış

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Güneş Gazetesi’nin cumhur ittifakını yüzde 55’te, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da ilk turda seçiliyor gösteren ankete ilişkin haberi, anketi yapan ANAR şirketi tarafından yalanlandı.
Güneş gazetesi haberinde, “Cumhur İttifakı’nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan’ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi” ifadesi yer almıştı.
AKP için de anketler yapan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Twitter’dan yazdığı mesajda “Bu rakamlar erken seçim kararı öncesine aittir. Haberi yazan arkadaş yanlış anlamış. Adaylar ve ittifakların belli olmasından sonra başladığımız çalışma henüz tamamlanmadı. Bitince paylaşacağız” dedi.
ANAR Araştırma müdürü: Muhalefette ittifak olmazsa Erdoğan ilk turda seçilir
Konsensus anketi: Erdoğan’a karşı ikinci turda Akşener yüzde 48, İnce yüzde 45
MAK başkanı: Seçim sonuçlarında HDP’nin oy performansı belirleyici olacak
KONDA müdürü: AKP ilk kez savunmada ama savunma yapmayı bilmiyor
Metropoll anketi: AKP yüzde 48, İYİ Parti yüzde 12, HDP yüzde 10
Mediar Analiz: ‘Millet ittifakı’ Meclis’te çoğunluğu alır
Saadet’in hesabı: AKP-MHP’nin ‘cumhur ittifakı’ en fazla yüzde 44
Gezici anketi: Akşener İnce’yi, İYİ Parti de CHP’yi geçiyor
Konsensus’un İnce-Erdoğan anketi: Yüzde 45’e, yüzde 55
Piar’a göre ikinci turda Erdoğan’a karşı iki isim öne çıkıyor: Şener ve Akşener
Mediar anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 14 puan üzerinde
Stratejist Kemal Özkiraz: Sürprizi MHP yapacak, AKP’den 13 puan alacak
İkinci turda doğu ve güneydoğuda Erdoğan’ı bir kişi geçiyor: Abdüllatif Şener
Anket kulisi: Hakkari’de İYİ Parti yüzde 20
SONAR anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 2.7 puan üzerinde
SONAR müdürü: Erdoğan en yüksek oyu ilk turda alacak, o da yüzde 51 olmuyor
Gezici anketi: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, ikinci turda Erdoğan-Akşener başa baş
MAK anketi: AKP-MHP oyları yüzde 48’lerde, Gül’ün belli bir desteği görülüyor
Piar Araştırma: Seçimi ekonomi belirleyecek, AKP-MHP ittifakı bitecek
Ankara Analitik anketi: Erdoğan’a oy veren AKP’liler yüzde 46, HDP’liler ‘Gül’ diyor
AKP’nin anketlere itirazı var: Bizim tek başımıza oyumuz yüzde 52
Metropoll anketi: Erdoğan’a onay 49.8, MHP’lilerin yüzde 45’i ‘ittifak’ istemiyor
KONDA’dan CHP’lilere seçim sunumu: Türkiye’de yüzde 45’in partisi yok
Kulis: İktidar çevrelerine göre AKP-MHP ittifakının oy oranı yüzde 43
Kılıçdaroğlu ‘cumhur ittifakı’nın oyunu açıkladı: Yüzde 43.5
PİAR anketi: İkinci turda Akşener’in şansı Kılıçdaroğlu’ndan yüksek
Kulis: Bahçeli’yle görüşen Erdoğan, MHP’nin oy artışını gösteren anketleri gösterdi
Kulis: AKP’nin elindeki anketlerde MHP’nin oy oranı yüzde 9-10 aralığında
Akşener’in iddiası: İYİ Parti’nin oy oranı kararsızlar dağıtılınca yüzde 22
ANAR’ın anketi: AKP ve CHP geriledi, MHP baraj altı