ANAR Genel Müdürü: ‘Adalet Yürüyüşü’ne yürümeyenler de olumlu bakıyor

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AKP’ye yakınlığıyla bilinen ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, ‘Adalet Yürüyüşü’ne siyasi olarak CHP’ye uzak çevrelerin de olumlu baktığını belirterek, “Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumundaki yüzde 48.5’in enerjisini şarj etti” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş başlatmıştı. Kılıçdaroğlu, ikinci haftasını geride bırakan yürüyüşle ilgili, referandumda ‘Evet’ diyenlerin de dörtte üçünün yürüyüşü olumlu karşıladığını söylemişti.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün konuştuğu, ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu da, yürüyüşe birçok kesimden olumlu bakıldığını belirtti.

Berberoğlu’nun tutuklanmasını, “Hukuki tarafını bilemem, ama Berberoğlu kararı, CHP’nin ve yüzde 48.5’in siyasi enerjisini diri tutmaya yarar” diye yorumlayan Uslu, hala devam ettiği için henüz yürüyüşe yönelik anket yapmasalar da, olumlu yorumların olduğunu vurguladı.

Uslu şunları söyledi: “Anket için bitmesini bekliyorum: Yürüyüş için biz bir anket, bir ölçüm yapmadık. Çünkü bu, sıradan bir yürüyüş değil, toplumsal, siyasal sonuçları olacak bir eylem. O yüzden, toplumun buna bakışını ölçmek için bitmesini beklemek gerekiyor. Biz, toplumda destek alıp almadığı, nasıl sonuçlar yaratıp yaratmadığı konusundaki ölçümlerimizi yürüyüşün belirlendiği tarihte bitmesinden sonra yapacağız.”

‘Türkiye gündemini iyi okuyor’

Yürüyüşün barışçıl yönüne vurgu yapan ve bunun önemine değinen Uslu, “Ben, anket yaptırmadım ama çok fazla insanla görüşüyorum. Bu insanlar da yürüyenlerle yakın insanlar değil. Onlarla siyasal olarak uzaklığı olan insanlar. Ama benim bu konuştuğum çevrelerde bu yürüyüşe bir öfke, olumsuzluk değil, tersine daha olumlu yaklaşımlar var. Çok medeni, barışçıl, iyi düzenlenmiş, Türkiye gündemini iyi okuyan bir yürüyüşle karşı karşıyayız. O yüzden benim konuştuğum çevrelerdeki insanlar da yürüyüşü, hak vermese bile yöntemi olarak doğru ve makul buluyor” diye konuştu.

‘2019’a kadar uzar’

Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşle, referandumda ‘Hayır’ diyen yüzde 48.5’luk kesimin ‘enerjisini şarj ettiğini’ söyleyen Uslu “Bu şarj, 2019’a kadar olan sürece yansıyacak sonuçlar doğuracak. Çünkü kendi partisi içindeki muhalifleri bile yürümek zorunda kalıyor. Ama asıl önemlisi, referandumda yüzde 48.5 ortaya çıkmıştı ama Kılıçdaroğlu bunun yüzde 25’iyle diyalog kurabiliyor, konuşabiliyordu. Şimdi bu yürüyüşle yüzde 48.5’le diyalog kurma, konuşabilme imkânını yakaladı” dedi.

‘İktidar da kazançlı çıkar’

Uslu’nun yürüyüşün yansımalarına ilişkin enteresan bir yorumu da var.

Yürüyüşe baskı olmamasının iktidarın da elini güçlendireceğini belirten Uslu, şu saptamalarda bulundu: “Huzur ve barış içinde demokratik hakların kullanılması, muhalefetin eylem biçimi olabilir ama sonuçları itibarıyla iktidarlara da yarar. Bu yürüyüş, inşallah başladığı gibi barışçıl, kimsenin burnunun kanamayacağı bir şekilde sona erer. Hepimizin dileği bu. Demokrasimiz de bundan kazançlı çıkacaktır. Ama iktidar da öyle. Çünkü dışarıda muhalefete baskı olduğu suçlamalarına bu yürüyüşten sonra iktidar ‘hayır’ diyecektir. Kimsenin Adalet Yürüşü yapanları tutuklamayı düşünmediğini anlatabilecektir. Hukuk içinde, demokratik olgunluk ve medeni bir şekilde sonuçlanacak yürüyüş, muhalefetiyle iktidarıyla tüm ülkeye kazandıracaktır.”