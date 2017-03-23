ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

AKP’ye yönelik araştırmalarıyla bilinen ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumu için bazı anketlerde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının başa baş gittiğini, MHP seçmeninin üçte birininse ‘Evet’ oyu vereceğini ileri sürdü.

Yavuz Oğhan’ın ‘Bidebunudinle’ programında konuşan Uslu, referandumunda MHP’deki kararsız seçmenin ‘Hayır’ oyu vermesinin yüksek olduğunu söyledi: “Esas MHP’de sorun var. AK Parti büyük oranda konsolidasyonu sağladı aslında. MHP tabanına sorduğunuzda yarısı zaten oy vermeyeceğini söylüyor. Bir de kararsız olanlar var. Onlardan da fire olması durumu yüksek. Ancak MHP içerisindeki bu konsolide olmama halinin paketle ilgisi yok. Çok öncesinde başlayan bir süreç nedeniyle MHP’de fikir ayrılığı ortaya çıktı. Oy verme sürecine girdiğimiz için bir anda bu görünür hale geldi. MHP tabanın önemli bir kısmı MHP’nin üst yönetiminin değişmesi gerektiğini söylüyor.”

‘MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor’

MHP seçmeninin oy oranına da değinen Uslu, “Şu an ‘Evet’ oyları üçte bir civarında görünüyor. O da yüzde 10-11’lik bir partide üç puana denk geliyor. Esas nokta, yüzde 63 gibi bir rakamın gerçekleşmeyecek olmasının temel nedeni MHP’deki bu durum. AK Parti’de fire oranı çok düşük gözüküyor” diye konuştu.

AKP’nin referandum mitinglerine izin vermeyen Avrupa ülkeleriyle ile yaşadığı krizin referandum sonuçlarına etkilerine ilişkin konuşan Uslu, AKP’nin ‘alışageldik’ bir siyasi bir duruşu olduğunu anımsattı: “AK Parti’nin yaşananlara tepki vermemesi ‘evet’ oylarını artırmayabilir ama sineye çekmeleri AK Parti için olumsuz sonuçlar doğrulabilirdi. Bence kazandıracaklarından çok kaybedebileceklerini önlemek için sergiledikleri bir tavırdı çünkü seçmen AK Parti’yi hep bu tür meselelerde dik duruşuyla tanıdı. Sineye çekseydi insanlarda bir hayal kırıklığı yaratırdı. Oysa ki, şimdi hayal kırıklığı yaratmadı. Ama bu, evet oylarını artırır mı, artırmaz mı, onu bilemiyorum.”

”Evet’ ve ‘Hayır’ oyları başa baş’

Bazı anketlerde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının başa baş gittiğini ifade eden Uslu, “Oy farkı çok küçük olduğu için ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diyemeyiz. Bu fark, siyasal olarak anlamlı olabilir ama istatistiksel olarak bir anlam taşımıyor” dedi.

Uslu katılım oranını ise şöyle değerlendirdi: “Rekor olmasa bile yüksek bir katılım olacak. Yüzde 85’ler oranında bir katılım olacağını öngörüyorum. Sandığa gitmeyeceğini söyleyenler çok az. Ama katılımın yüksek olmasının ‘Hayır’ oyunu artıracağını da düşünmüyorum.”