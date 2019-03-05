ANAR Araştırma: AKP tabanı bile bir ‘beka sorunu’ olduğuna inanmıyor

ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, beka söyleminin AKP tabanında dahi bir karşılığı olmadını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

FOX TV’de konuşan Uslu, sahada yaptıkları araştırma sonuçlarına göre, halkın birinci gündeminin yüzde 76.5 ile ekonomik kriz olduğunu ve beka dahil diğer tüm sorunların yüzde 5’in altında kaldığını söyledi.

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‘Beka siyaseti yapan iktidar kendisiyle çelişiyor’

AKP’nin kriz nedeniyle ekonomi üzerinden siyaset yapamayacağı için ‘beka sorunu‘ üstünden ilerlediğini söyleyen Uslu, iktidarın ekonomiye ilişkin çözümlerinin halka sadece kısa vadeli bir rahatlama getirdiğini ifade etti.

Ekonomik kriz varken diğer söylemlerin arka planda kaldığını savunan Uslu şöyle devam etti: “Yaptığımız saha araştırmalarında geçen yılın bu seneden daha iyi olduğunu söyleyen büyük bir kitle var. Gelecek senenin de bu seneden daha iyi olmayacağını da söylüyorlar. Bu da her sene geriye doğru gittiğimizi gösteriyor.”

Halkın artık bir beka sorununa inanmadığını öne süren Uslu, ‘Terörü bitirdik, FETÖ’yü tasviye ettik‘ diyen iktidarın kendisiyle çeliştiğini sözlerine ekledi.