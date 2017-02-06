ANAP ‘Hayır’ kampanyası başlattı: Millet ve devlet çarkı parçalanma riski taşıyor

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğine ‘Hayır’ diyecek partilere Anavatan Partisi de (ANAP) eklendi.

‘Hayır’ oyu vereceklerini duyuran ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İzmir’de düzenlediği toplantıda endişelerini “Başkanlık sistemiyle bu ülke hiçbir şeyi çözemeyeceği gibi millet ve devlet çarkı parçalanma riskini taşıyor ve zedelenecek endişesi içindeyiz” diye dile getirdi.

‘Hayır’ kampanyası başlattıklarını duyuran Çelebi, “Milli mücadelenin şahsiyetli şehri İzmir’den başlayarak Anadolu’nun tüm illerinde kampanya başlatıyoruz. Türkiye, referandum gündeminden derhal çıkmalıdır. Asıl sorunlarını çözmeye odaklanmalıdır. Anayasal sistem ve meclis sistemine devam etmeliyiz” dedi.