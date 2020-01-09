Anaokulunda konuşma sorunu olan ikizleri sandalyeye bağlayıp kuru ekmek verdiler

Bilecik’te 3,5 yaşındaki ikiz kardeşlerin anaokulunda sandalyeye bağlandığı, yemeklerini yemek istemedikleri zaman çocuklara kuru ekmek verildiği ortaya çıktı. İkiz kardeşlerin konuşma gecikmesi rahatsızlığı olduğu bildiriliyor.

Fotoğraf: DHA

Olay, Bilecik’te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine, 3,5 yaşındaki çocuklarının, özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğrafların ulaştırılmasıyla ortaya çıktı. Anaokulu, fotoğrafların kuruma yerleştirilmiş ‘veli-stajyer’lerden biri tarafından çekilip aileye ulaştırılmış olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

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Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak ailelere ‘çocuklarınızın huzursuzluklarından şüphelenin’ tavsiyesinde bulundu.

Anne İnci Tarakçı ise çocuklarının özel durumunu şöyle anlattı: “Gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi teşhisi ile arayı kapatmaya çalıştığımız, bunun için her hafta en az 2-3 kez eğitim için Eskişehir’e gittiğimiz bu kritik sürecimizde, güvenerek verdiğimiz ve akademik bir eğitim beklentimiz olmasa da en azından sevildikleri ve güvende oldukları bir ortamda olduklarını düşündüğümüz kreşlerinde aylardır bir hayvana bile yapılmaması gereken şekilde çocuklarımızın sandalyeye bağlandıklarını öğrendik.”

Anne Tarakçı ayrıca “Diğer serbest arkadaşlarının arasında tek bağlı kendileri oldukları için kendilerini çözmek için çırpındıklarını, sandalyeden devrildiklerini ve yerlerde çırpındıklarını, özellikle yemek yerken bağlandıklarında sinirlenip tabaklarını döktüklerinde yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verdiklerini ve diğer birçok şeyi çok, çok geç öğrendik” dedi.

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Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüğünü belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.

Anaokulu: Karalama kampanyası

Özel anaokulu ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, fotoğrafın bir ay önce çekilerek ‘WhatsApp’ gruplarından paylaşıldığını, amacın okulu kapattırmak olduğunu söyledi.

Okul yönetiminden şu açıklama yapıldı: “Olaya konu olan fotoğraf, yaklaşık bir ay önce çekilip WhatsApp grubundan gizli olarak çektirdiğini bildiren çocukların velisi, bu kadar süre bekleyerek iddia ettiği üzere çocuklarını bağlayan kişiden değil de okulumuzdan şikayetçi olarak amacının okulu kapattırmak olduğunu belirtmektedir.

“Bu durumu çirkin bir boyuta getirmek için kurgulayan veli stajyer olarak kurumumuza yerleştirilmiş kişilerle fotoğrafın çekilmesi sağlandığı kanısındayız. Olay aydınlatıldığında fotoğrafı çeken kişinin bağlama olayını gerçekleştiren kişi olduğu ortaya çıkacak olup, kendilerinden kurumumuza karşı yapılan komplo sonucunda uğradığı zararın tazmini için gerekli işlemler yapılacaktır. Okulumuzda çocuklarınız çocuklarımızdır düsturuyla her çocuğa 4 yıldır özen ve imtinayla eğitim ortamı sağlanmaktadır.”