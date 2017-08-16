Anaokulu servisinde unutulan üç yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti

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İzmir’de kreş servisinde unutulan çocuk havasızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Çiğli ilçesinde dün üç yaşındaki Alperen Şahin, ailesi tarafından kreşin servisine bindirildi.

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Araç Özel Sevgi Yumağı Anaokulu’na geldiğinde 18 yaşındaki rehber D.K., öğrencileri indirmeye başladı. Personel ağlayan bir öğrenciyi de alarak okula girdi.

Bu sırada Şahin serviste unutuldu. Çocuğu fark etmeyen 47 yaşındaki şoför T.İ., aracı otoparka park etti. Öğretmenler Alperen’i bir süre aradıktan sonra okulun güvenlik kameralarına bakıldı.

Kameralardan çocuğun servisten inmediği görülünce araç arandı. Şahin, serviste sabah oturduğu koltukta hareketsiz halde bulundu.

Karşıyaka’da özel bir hastaneye kaldırılan Şahin’in havasızlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin’in cenazesi, savcının incelmesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Şahini Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilirken, şoför ve rehber gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İkilinin ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’le suçlandığı öğrenildi.