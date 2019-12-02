Anaokullarında ‘dini eğitim sınıfı’ uygulaması Yalova’da başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı ortak protokolü ile okul öncesi çocuklar için başlatılan proje ‘Dinimi Seviyorum, Öğreniyorum’ Yalova’da uygulamaya kondu. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tarafından anaokulu öğrencilerine haftada en az altı din eğitimi verilecek.

Cumhuriyet’in haberine göre, Müftülük tarafından belirlenen personellerin vereceğİ eğitimde, dört – altı yaş grubundaki çocuklar için 12-18 kişilik sınıflar oluşturulması planlandı.

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Projede “Manevi değerlerin temellerinin oluşumunu sağlamak, değerler eğitimi kapsamında dini ve ahlaki değerlerin kazandırılması amacıyla çocuğun üst öğrenimi de hedef alınarak, kişisel gelişiminde Türk toplumuna özgü davranış ve değerlerinin İslam ahlakıyla bütünleşmesi amaçlanmaktadır” ifadelerine yer verilirken amacı şu şekilde açıklandı: “Çocukların Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlere bağlı, dürüst ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireylerin yetişmelerine temel hazırlamak.”

Programda çocukların erken yaşta dini eğitimlerinin ‘okul ve aile işbirliği içerisinde isteğe bağlı ve okul öncesi eğitim programı dışında’ yapılacağı belirtildi.