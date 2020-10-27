Diken

Yaramazlara biraz batar!

Anamur’da orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Reklam

Bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını arazözler ve itfaiye araçlarıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay’da gazetecilere konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangına ilişkin şu bilgiyi verdi: “Şu an itibarıyla 96 arazöz, beş dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebileceğimiz şey iyiye doğru gittiği ancak kontrol altına alınması henüz söz konusu değil.”

Reklam

SON HABERLER

CHP lideri: ‘Sarayın valisiyim’ diyorsan arabana AK Parti’nin bayrağını as

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nu geçen haftaki pandemi toplantısına davet etmediğini söylediği Vali Ali Yerlikaya’yı sert bir dille eleştirdi: ‘Sen, ‘Arabamda Türk bayrağı var ama ben sarayın valisiyim’ diyorsan o zaman AK Parti’nin bayrağını takacaksın.”

Kılıçdaroğlu Erdoğan’a karşı AİHM’de kazandı: Tazminat alacak

Partisinin Meclis grup toplantılarındaki konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, itiraz amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı ‘ifade özgürlüğü’ davasını kazandı. Karar bire karşı altı oyla alındı. Tek muhalif oy Türk yargıç Saadet Yüksel’den geldi.

İmamoğlu duyurdu: Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 10 gün ücretsiz

Hastanede Covid-19 tedavisi süren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın (28 Ekim) saat 12:00’de hizmete girecek Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun daha önce ilk iki gün olarak açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...