Anamur’da orman yangını: Bir mahalle boşaltıldı

Mersin’in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını arazözler ve itfaiye araçlarıyla kontrol altına almaya çalışıyor.

Hatay’da gazetecilere konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangına ilişkin şu bilgiyi verdi: “Şu an itibarıyla 96 arazöz, beş dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebileceğimiz şey iyiye doğru gittiği ancak kontrol altına alınması henüz söz konusu değil.”