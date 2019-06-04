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Yaramazlara biraz batar!

Anamur’da caretta carettaların yumurta bıraktığı SİT alanı piknik yeri oluyor

MHP’li Mersin Anamur belediyesi, caretta caretta ve yumuşak kabuklu nil kaplumbağalarının üreme ve yumurtlama alanı olan sahil şeridine ‘piknik alanı’ yapmak amacıyla toprak döşedi. 

Endemik bir bitki çeşidi olan kum zambaklarının da üreme alanı olan yaklaşık 13 kilometrelik sahil şeridi, Pullu Tabiat Parkı ile Anamuryum Antik Kenti arasında yer alıyor. 

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Fotoğraf: pullu.tabiat.gov.tr

Yeşil Gazete’nin haberine göre, Mersin Çevre ve Doğa Derneği’nden (MERÇED) aktivistler, uluslararası sözleşmeler ve özel yasalarla korunan doğal SİT alanı olan sahil şeridinde yapılan çalışmalara karşı eylem düzenledi.

MERÇED aktivistleri şöyle açıklama yaptı: “Buradan kum almak, kumun üzerine toprak ve beton dökmek, çeşitli yapılar kondurmak, ışıklandırma yapmak, hatta iyi niyetli sayılan temizlik ve ıslah gibi çalışmalar dahi yapmak yasak olup aynı zamanda suçtur. Anamur belediyesi tarafından bu hususların bilinmemesi mümkün değildir”.

Fotoğraf. Yesilgazete.org

MERÇED açıklamasında Anamur belediyesinin uygulamasının iç hukuk mevzuatına ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin kuruluş ilkelerine aykırı olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi: “Bu işe son verilmez, buradan alınıp başka yerlere götürülen kumlar geri getirilmez ve üzeri toprakla örtülen kaplumbağa yuvaları açığa çıkarılmazsa, yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı; hatta gerekirse tespit yaptırarak, idari dava da açacağımızı, MERÇED olarak açıkça ifade ediyoruz”

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