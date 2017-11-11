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Anamur belediye başkanı MHP’den ayrılıp İYİ Parti’ye katıldı

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Mersin’in Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı.

Fotoğraf: DHA

Türe, dün yedi belediye meclis üyesiyle birlikte partilerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Türe, istifasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin muhalifi Meral Akşener’in kurucu genel başkan olduğu İYİ Parti’ye katıldı.

Türe’ye rozetini bugün partinin genel merkez binası açılışında Akşener taktı.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli de Türe’nin istifasından önce kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirterek “Tedbirli olarak disipline sevk edilen Mehmet Türe, partideki görevinden alınmıştır ve istifası geçersizdir, hukuken de yok hükmündedir” dedi.

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