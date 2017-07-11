‘Analizi Harbiyeli’ hesabını yöneten albaya dört kez müebbet ve 12.5 yıl hapis

Twitter’da ‘Analizi Harbiyeli’ hesabını yönettiği belirlenen eski kurmay albay Ömer Kulaç dört kez müebbet ve 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kulaç,[email protected] _ingiliz’ kullancı adıyla darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016’da “Dostlar neler oluyor yav” paylaşımında bulunmasıyla dikkati çekmişti.

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Dostlar neler oluyor yav😎 — Analizi Harbiyeli (@kemal_ingiliz) 15 Temmuz 2016

Kulaç, İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki görevinden ihraç edilmiş, ‘FETÖ’den tutuklanmıştı.

‘Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı’ yapılmıştı

Darbe girişiminde ‘Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı’ yapıldığı belirlenen Kulaç, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘cumhurbaşkanına suikast’, ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Meclis ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs etme’yle suçlanıyordu.