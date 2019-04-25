Analistler: MB rezervinde artış olmalıydı, bir an evvel konuya açıklık getirilmeli

Merkez Bankası’nın (MB) net uluslararası rezervlerindeki azalışı analistlerin kamuya açık verilerle yaptığı hesaplarla tutmuyor. Rezervlerde artış bekleyen analistler merkez bankasının konuya açıklık getirmesi gerektiğini belirtti.

MB’nin net uluslararası rezervleri 19 Nisan itibariyle 1.54 milyar dolar azalışla 26.9 milyar dolara geriledi. Rezervler bir önceki hafta 28.44 milyar dolar olmuştu.

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Reuters’ın bugün yayınladığı analize göre, analistler MB’nin net rezervlerindeki bu artışın ‘rezervin artmasını engelleyen başka bir işlem olduğu görüşüne’ yol açtığını belirtti.

MB’nin net rezervi etkileyen işlemler olarak büyük ölçüde ihracatçılara verilen reeskont kredileri, BOTAŞ’a döviz satışı, TL depo ihaleleri karşılığı döviz depo ihaleleri, lokal bankalarla yapılan swap işlemleri, Katar ile anlaşma nedeniyle yapılan swap işlemleri ve kamunun yurt içi veya yurt dışından yaptığı döviz borçlanma ile geri ödemeleri sayılıyor.

Bu verilerin tamamı kamuya açık durumda ve analistler bu kalemlerin etkileri hesaplandığında sene başından beri belirgin şekilde artması gereken net rezervin düştüğüne dikkat çekiyor. Bu durumun piyasada rezervin artmasını engelleyen başka bir işlem olduğu görüşüne yol açtığını ve MB’nin bir an evvel konuya açıklık getirmesi gerektiği belirtildi.

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Rezervlerdeki bu gelişmeler lirada da baskı yaratıyor.

Rezerv sorularının yanıtları izlenecek

Merkez Bankası önümüzdeki hafta yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyecek.

Enflasyon raporunda katılımcılardan banka rezervlerine yönelik birçok soru gelebileceği öngörülüyor.

Bankacılar MB’nin bu toplantıda rezervlerle ilgili sorulara hazırlıklı olacağını ve yanıt vermesini beklediklerini söylüyor. Açıklamaların piyasayı tatmin edip etmeyeceği ise soru işareti.

MB verilerinden Reuters’ın yaptığı hesaplamalara göre banka bünyesindeki döviz karşılığı lira swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap miktarı 19 Nisan itibariyle bir önceki haftaya göre yaklaşık 600 milyon dolar azalışla 12.1 milyar dolar seviyesine geriledi. Bankacılar 15-19 Nisan haftasında rezervdeki azalışın bir kısmının swap işlemlerindeki azalmadan kaynaklandığını belirtiyor.