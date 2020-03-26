Analistler: ABD’de otomobil satışları ‘corona’ nedeniyle yüzde 80 düşecek

Analistler yeni tip corona virüsü salgınının etkisini azaltmak için uygulanan kararlar nedeniyle ABD’de otomobil satışlarının yüzde 80 ya da daha fazla düşeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

J.D. Power Araştırma Şirketi, bayilerden aldığı verilerle yaptığı analizde, 22 Mart haftasında otomobil satışlarının yıllık bazda yüzde 22 azaldığını hatta ABD’nin batı yakasındaki bazı şehirlerde rakamın yüzde 40’ları bulduğunu söyledi.

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Henüz, ‘evde kal‘ talimatının verildiği tüm ABD eyaletlerine ait verilere ulaşılabilmiş değil.