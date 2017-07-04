Akademisyen Gürcan: TSK’nın yüzde 85’i ‘ultra laik,’ yüzde 15’i ‘FETÖ’cü

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Analist Metin Gürcan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yüzde 85’inin ‘ultra laik,’ yüzde 15’inin de ‘FETÖ’ mensubu olduğunu söyledi.

Hürriyet’ten Verda Özer, Sabancı Üniversitesi’ne bağlı İstanbul Politikalar Merkezi’nde (IPC) araştırmacı Gürcan’la TSK’nın kurumsal dönüşümü üzerine yaptığı doktora teziyle ilgili konuştu.

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Özer, Gürcan’ın ordu içindeki genel eğilim hakkında söylediklerini “Atatürkçülük, subayların yüzde 85’inin temel değeri, yaşam felsefesi. Ancak alt rütbeler (yani yüzbaşı ve altı) daha kariyerist, yani kendi kariyerlerine dönükler. Rütbe yükseldikçe (binbaşı ve üstü) askerlerin siyasi görüşü ve değerleri daha öne çıkıyor. Dolayısıyla üst rütbelerde laiklik hassasiyeti çok daha yüksek” diye aktardı.

Gürcan’ın tezinde ordunun yüzde 85’inin ‘ultra laik’ olduğunu dile getiren Özer, araştırmacının bunu oruç tutma, ahiret inancı, faiz algısı ve din-bilim ilişkisi üzerinden kurduğunu ve bu kesimin dinin kamuda görünür olmasına özellikle karşı çıktığını ifade ettiğini anlattı.

Ayrıca alt rütbelere indikçe laiklik hassasiyetinin zayıfladığını kaydetti.

‘En laik Deniz Kuvvetleri’

Gürcan, kendisini Kemalist, NATO’cu, Avrasyacı ve ülkücü diye tanımlayanların da yüzde 85’lik kategoride olduğunu belirtirken, ordu genelinde sağa doğru bir kayma olduğunu söyledi.

Gürcan’a göre Kara Kuvvetleri merkez sağda, Deniz Kuvvetleri’nde laiklik hassasiyeti çok kuvvetli, Hava Kuvvetleri ise bu ikisinin arasında yer alıyor.

Özer, Gürcan’ın geriye kalan yüzde 15’lik kesimi ‘radikal’ diye tanımladığını, bunların çok büyük bir kısmının da ‘FETÖ’ mensubu olduğunu söylediğini aktardı.