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Yaramazlara biraz batar!

Anahtarını unuttu; eve pencereden girmeye çalışırken düşüp hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde anahtarını unuttuğu evine pencereden girmeye çalışan genç, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın haberine göre Mısır Cami Kebir Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Doğukan Demir, eve döndüğünde anahtarını unuttuğunu fark etti. Pencereden girmeye çalıştığı sırada 3’üncü kattan düştü.

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Demir’i yerde hareketsiz halde yatarken gören komşuları durumu polise bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri, Demir’in öldüğünü belirledi.

Demir’in cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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