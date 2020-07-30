Anahtarını unuttu; eve pencereden girmeye çalışırken düşüp hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde anahtarını unuttuğu evine pencereden girmeye çalışan genç, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Mısır Cami Kebir Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Doğukan Demir, eve döndüğünde anahtarını unuttuğunu fark etti. Pencereden girmeye çalıştığı sırada 3’üncü kattan düştü.
Demir’i yerde hareketsiz halde yatarken gören komşuları durumu polise bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri, Demir’in öldüğünü belirledi.
Demir’in cenazesi, Tekirdağ Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.