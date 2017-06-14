Anadolu liselerine yeni düzen: Din kültürü dersi artacak, biyoloji azalacak

Yeni eğitim öğretim yılında anadolu liselerinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin haftalık saati artırılırken, biyoloji dersininki azaltıldı.

Sözcü’den Yurdagül Uygun’un haberine göre Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi’ni yayınlayan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı daha önce haftada bir saat olan din kültürü ve ahlak bilgisi dersini iki saate çıkarırken, üç saat olan biyoloji dersini iki saate indirdi.

Öte yandan 11’inci sınıfta iki saat olan felsefe dersinin, 10’uncu sınıflarda da iki saat okutulacağı belirtildi.

Yabancı dil dersi de düşürüldü

Haftada bir saat olan görsel sanatlar ve müzik dersi de iki saate çıkarıldı.

9’uncu sınıfta altı saat olan yabancı dil dersi ise yeni dönemde dört saate indirildi.