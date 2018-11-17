Anadolu Kültür operasyonu: Gözaltındaki 13 isimden dördü serbest

Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden dördü serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Toplamda 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavala’nın Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ü kullanarak Gezi eylemlerini organize ve finanse ettiğini, bu kapsamda gözaltına alınan isimlerin Kavala ile hiyerarşik düzen ilişkisinde olduğunu iddia etmişti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Anadolu Kültür çalışanı Bora Sarı ve Hafıza Merkezi Eş Direktörü Meltem Aslan bugün serbest bırakıldı.

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Gözaltındaki isimler

Soruşturma kapsamında 17 Kasım saat 13.16 itibariyle halen gözaltına alında olan isimler şöyle: Ali Hakan Altınay (Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı), Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ayşegül Güzel (Anadolu Kültür), Çiğdem Mater (Anadolu Kültür Danışmanı), Yusuf Cıvır (‘Mi Minör’ oyunun yöneticilerinden), Prof. Dr. Betül Tanbay (Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi), Hande Özhabeş (Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü), Filiz Telek (Anadolu Kültür), Yiğit Aksakoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi).