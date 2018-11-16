Anadolu Kültür operasyonu: Prof. Tarhanlı dahil üç kişi yurt dışı yasağıyla serbest

Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda gözaltına alınan Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Günal ve Bora Sarı, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Toplamda 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavala’nın Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ü kullanarak Gezi eylemlerini organize ve finanse ettiğini, bu kapsamda gözaltına alınan isimlerin Kavala ile hiyerarşik düzen ilişkisinde olduğunu iddia ediyor.

Serbest bırakılanlardan Prof. Tarhanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı, Günal Anadolu Kültür Depo program koordinatörü, Sarı Anadolu Kültür çalışanı.

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Halen gözaltına alınan isimler şöyle: Ali Hakan Altınay (Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı), Meltem Aslan Çelikkan (Anadolu Kültür Genel Koordinatörü), Yiğit Ali Ekmekçi (Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Ayşegül Güzel (Anadolu Kültür), Çiğdem Mater (Anadolu Kültür Danışmanı), Prof. Dr. Betül Tanbay (Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi), Hande Özhabeş (Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü), Filiz Telek (Anadolu Kültür), Yiğit Aksakoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi).