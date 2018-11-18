Anadolu Kültür operasyonu: 14 kişiden Aksakoğlu tutuklandı, 13 kişi serbest

Tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın kurucusu olduğu Anadolu Kültür’e yönelik operasyonda İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu’nun tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, aralarında akademisyen ve gazetecilerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavala’nın Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür’ü kullanarak Gezi eylemlerini organize ve finanse ettiğini, bu kapsamda gözaltına alınan isimlerin Kavala ile hiyerarşik düzen ilişkisinde olduğunu iddia etmişti.

Bir kişi tutuklu, 12 kişi serbest

Gözaltına alınan isimlerden yedisi, dün emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Mahkemeye çıkarılan Yiğit Aksakoğlu tutuklandı.

Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yiğit Ali Ekmekçi, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Anadolu Kültür AŞ Danışmanı Çiğdem Mater Utku ve Anadolu Kültür çalışanı Ayşegül Güzel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mine Özerden adli kontrol şartıyla emniyetten serbest kaldı. Anadolu Kültür çalışanı Filiz Telek de daha sonra serbest bırakıldı. Geri kalan altı şüpheli ise aranıyor.

Beş kişi daha serbest bırakılmıştı

Daha önce de Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, Anadolu Kültür AŞ Genel Koordinatörü Meltem Aslan Çelikkan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal ve Anadolu Kültür çalışanı Bora Sarı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.