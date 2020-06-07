Anadolu Isuzu genel müdürü: Yurt içinde eylülde eski rakamlara dönebiliriz

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, yurt içi satış rakamları açısından durumun eylül ayında düzelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: anadoluisuzu.com.tr

AA’ya konuşan Arıkan, corona virüsü salgını nedeniyle 28 Mart’ta üretimi durdurduklarını, 15 gün sonra 13 Nisan’da tedbir alarak yeniden fabrikanın açıldığını ifade etti.

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Genel müdür, fabrikanın yarı kapasiteyle üretim yaptığını belirterek şu anki sürecin otomotiv sektörü için pahalı bir üretime neden olduğunu kaydetti.

Arıkan, sektör ve pazar olarak 2020’nin iyi başlayan bir yıl olduğunu ve yıla yaklaşık yüzde 20’lik bir pazar büyüme beklentisiyle girdiklerini anımsattı.

Genel müdür sözlerini şöyle sürdürdü:

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“İlk iki-üç ayda da bunu gördük. Ama bizim işimiz sadece yurt içi değil, yurt dışı da var. İlk aylarda yurt dışı da bizim beklentilerimize paralel gidiyordu diyebiliriz. Ama martla birlikte işin rengi değişti. Martta önce yurt içi, sonra yurt dışı siparişlerle ilgili ertelemeler, iptallerle karşılaştık. Şimdi olumlu haberler devam ederse burada sağlık haberleri daha çok ön plana çıkıyor.

Şöyle diyebilirim; nisan en kötü ayımızdı, sektör olarak da en kötü ayımızdı. Mayıs, nisandan daha iyiydi. Haziranın da mayıstan daha iyi olmasını umuyoruz ama halen ocak-şubat-marttaki seviyelerden bahsetmiyoruz. Her şey iyi giderse, sağlık haberleri anlamında, bizim beklentimiz eylülde eski rakamlara dönüşü sağlayabiliriz yurt içi açısından. Yurt dışı, daha yavaş gidiyor. Yurt içi açısından hem sektör hem de şirket olarak 2019 rakamlarını yakalamamız mümkün ama dış pazar açısından 2019’u yakalamak zor gibi görünüyor. Dış pazar, 2019’un altı olacaktır ama dengelemeye çalışacağız.”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan, bu yıl online olarak iki yeni araç tanıtımı yapacaklarını da bildirdi.