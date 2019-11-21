Anadolu Folk’un temsilcisi Altın Gün Grammy adayı

Müzik dünyasının prestijli ödülleri Grammy’ler için adaylar açıklandı. Dünyaya Anadolu Rock ve Folk müziğini sevdiren grup olarak nitelendirilen Altın Gün’ün ‘Gece’ albümü en iyi dünya müziği albümü kategorisinde adaylar arasında yer alıyor.

Fotoğraf: Facebook

26 Ocak 2020’de, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek törenle 62’nci kez sahiplerini bulacak ödüllere aday olan grubun temel taşı saykedelik rock temsilcisi Hollandalı Jasper Verhulst. Türk halk müziğinden etkilenen Verhulst’un kurduğu grubun solisti Merve Daşdemir. Hollandalı, Türk ve İngiliz müzisyenlerden oluşan grubun diğer üyeleri ise Erdinç Ecevit Yıldız, Gino Groeneveld, Ben Rider ve Daniel Smienk.

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İlk single’ları olan ve içinde ‘Goca Dünya‘, ‘Kırşehir’in Gülleri‘nin yer aldığı EP 2017’de ve ilk albümleri olan ‘On‘ Mart 2018’de dinleyiciyle buluştu.



Altın Gün, Türkiye’de klasikleşen ve çoğu insan tarafından bilinen eserleri yeniden uyarlayarak Türk müziğini dünyaya duyuruyor.

Diğerleri adaylar arasında ise yılın albümü kategorisinde aday gösterilen ABD’li şarkıcılar Ariana Grande ve Lana Del Rey öne çıkıyor. Lizzo ve Billie Eilish ise en önemli dört kategorinin -en iyi yeni sanatçı, en iyi şarkı, en iyi kayıt ve en iyi albüm- tümünde aday olan iki isim.