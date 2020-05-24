Anadolu Efes’te ‘corona’ testleri negatif çıktı

Anadolu Efes kulübü, A Takım’a yapılan coron virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Kulübün açıklamasında, A Takım yönetici, antrenör, oyuncu ve çalışanlara test yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamaya göre, bugün test sonuçlandı ve kimsede virüse rastlanmadı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Covid-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgilerine sunar, Covid-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz.”

Türkiye’de basketbol ligi şampiyon belirlenmeksizin tescil edilmişti. Ancak Euroleague’in devam edeceği açıklanmıştı.