Anadolu Efes, yeni bira üretim tekniği geliştirdi: Patent başvurusu yapıldı

Türk bira üreticisi Anadolu Efes, bira üretiminde geliştirdiği yeni teknikle Almanya’dan onay aldı. Şirketin patent başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde, tekniğin literatüre üçüncü bir bira üretim tekniği olarak girmesi bekleniyor.

Anadolu Efes’in yazılı açıklamasına göre, Efes’in iki yıllık Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkarılan ‘+1 Dinlendirme tekniği’, Almanya’daki Bira Standartları Enstitüsü VLB Berlin tarafından onay aldı.

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Bu yeni teknikle, üretim sürecine yeni bir aşama eklenerek, bira üretim prosesinde maltın dinlenme süresi iki katına çıkarılıyor. Şirket, bunun sayesinde malt lezzetinin biraya daha fazla geçmesinin sağlandığını dile getirdi.

Patent başvurusu yapıldı

Anadolu Efes, Alman kurumundan onay almasının ardından tekniğin patentinin alınması için de gerekli başvuruyu yaptı. ‘+1 Dinlendirme’nin dünya bira literatürüne mevcut iki tekniğin ardından üçüncü bir bira üretim tekniği olarak girmesi bekleniyor.

Ağırbaş

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, yeni üretim tekniğine dair şunları söyledi: “Yarım asırlık geçmişimizde her zaman daha iyisini yapmak için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şirketimiz bünyesinde uluslararası sertifikaya sahip 32 degüstatörümüz ve altısı kadın toplam 28 bira ustamız, 65 mühendisimiz bulunuyor. Bu arkadaşlarımız her ay 10’dan fazla yeni ürün ve üretim tekniği denemesi yapıyor. Ar-Ge merkezimizin önümüzdeki dönemde çalışanlarımızın yanı sıra sektör için de bir araştırma geliştirme ve deneyim paylaşım platformu olmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin dünya bira pazarında daha fazla söz sahibi olmasına katkı sağlamak istiyoruz.”