Anadolu Efes ilk çeyrekte 83.5 milyon lira zararda: Yatırımlar askıya alındı

Anadolu Efes, bu yılın ilk çeyreğinde 83 milyon 500 bin lira zarar etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, Anadolu Efes bu yılın ilk üç ayında yüzde 15’lik artışla 4.5 milyar lira hasılata ulaştı.

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Şirket, 2019’un ilk üç ayında 176.8 milyon lira zarar etmişti.

KAP açıklamasında, corona virüsü salgınının mart ayının ortasından itibaren şirketi etkilediği, durumun ikinci çeyrekte de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Salgının süresi, ekonomi üzerindeki etkisi, hane halkı geliri ve tüketici harcamalarının seyri ile ilgili belirsizlikler dikkate alındığında, daha önce paylaştığımız 2020 beklentilerimizi korumanın içinde bulunduğumuz zorlu koşullarda gerçekçi olmadığı kanaatindeyiz.”

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Yatırımlar askıya alındı

Şirket, salgının ülke ekonomileri ve turizm üzerindeki etkisi ve hükümetlerin aldığı önlemler göz önünde bulundurulduğunda mevcut durumda bira grubu hacimlerinin yıllık bazda çift haneli düşüş kaydetmesini beklediğini duyurdu.

Şirket, krizin başlangıcından beri, taahhüt edilmemiş olan tüm operasyonel giderlerini ve yatırım harcamalarını askıya aldığını belirtti.