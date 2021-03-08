Anadolu Efes, FMCG sektöründe ‘İş’te Eşit Kadın’ sertifikası alan ilk şirket oldu

Anadolu Efes, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Intertek iş birliği ile sağlanan ‘İş’te Eşit Kadın’ sertifikasını almaya hak kazandı. Anadolu Efes, beş ana başlık altında ‘cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması, kadının güçlenmesi için sosyal etki oluşturulması ve eşit değerde işe eşit ücret verilmesi’ gibi toplamda 33 kriterde değerlendirildi. İncelemeler sonucunda verilen bu sertifika ile toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesini içselleştirdiğini gösteren Anadolu Efes, aynı değerde işi yapan kadın ve erkek çalışanlarına eşit ücret uygulamasıyla da dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer aldı.

Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş

Kadının iş gücüne katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan Anadolu Efes, iş yapma prensiplerinin odağına da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının iş hayatındaki yerinin güçlendirilmesini koyuyor. Bu anlayışla kurulan ulusal ve uluslararası platformlarda çalışmalar yürüten Anadolu Efes, Sürdürülebilirlik Akademisi’nin Intertek iş birliği ile verdiği ‘İş’te Eşit Kadın Sertifikası’nı FMCG sektöründe almaya hak kazanan ilk şirket oldu.

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Eşit değerde işe eşit ücret

İş’te Eşit Kadın Sertifikası, yönetim sistemi, işe alım ve çalıştırma, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik zinciri ve sosyal etki alanlarında denetimleri başarıyla geçen şirketlere veriliyor. Anadolu Efes, bu beş ana başlık altında yer alan 33 kriterde değerlendirilerek bu sertifikayı almaya hak kazandı ve böylece cinsiyet eşitliğine verdiği önemi teyit etmiş oldu.

Anadolu Efes, bu sertifika ile cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılık yapılmaması, ayrımcılığa karşı etkin bir yönetim sistemi oluşturulması, güvenli çalışma koşullarının sağlanması, cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için sosyal etki oluşturulması ve eşit işe eşit ücret verilmesi gibi alanlarda tüm çalışanları için en uygun iş ortamını yaratarak bu konuda önde gelen işveren markalarından biri olduğunu yeniden tescil ettirdi.

İş’te Eşit Kadın Sertifikası verilirken anonim olarak denetmenin seçtiği dosyalarda çok sayıda inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerin sonucunda Anadolu Efes, aynı işi yapan kadın ve erkek çalışanlar arasında ücret farklılıkları olmadığını da kanıtladı. Böylece cinsiyet değişkeninin iş ortamında fırsat eşitsizliği yaratmadığı tespit edildi.