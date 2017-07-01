Anadolu Efes duyurdu: Furkan Korkmaz yeni sezonda Philadelphia 76ers forması giyecek

Anadolu Efes’in 20 yaşındaki oyuncusu Furkan Korkmaz, NBA ekibi Philadelphia 76ers’a transfer oldu.

2016 NBA draftında Philadelphia 76ers tarafından 26’ncı sıradan draft edilen ancak geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes ve Banvit formalarıyla geçiren Korkmaz, yeni sezonda NBA’de forma giyecek.

Milli oyuncu geçtiğimiz sezonu Anadolu Efes’te 12 dakikada 6.6 sayı, 1.3 ribaund 0.9 asist ortalamalarıyla oynarken, Banvit formasıyla da 23 dakika 10.8 sayı, 3.8 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları tutturmuştu.

Anadolu Efes’in resmi sitesinden yapılan açıklamada, Furkan Korkmaz’ın kulüp tarihinde Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur’un ardından NBA’e giden dördüncü, altyapıdan yetişip NBA’e giden üçüncü oyuncu olacağı belirtildi.