Anadolu Efes-Barcelona maçında hava atışı ‘Pembe Top’la yapılacak

Meme kanserinde erken tanının önemine vurgu yapan Pembe Top projesi kapsamında Anadolu Efes-FC Barcelona maçının hava atışı, oyuncu Bensu Soral tarafından ‘Pembe Top’ ile yapılacak.

Fotoğraf: DHA

Turkish Airlines EuroLeague 2018 – 2019 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2019 – 2020 sezonundaki ilk maçında FC Barcelona’yı ağırlayacak. 4 Ekim 2019 Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20.30’da başlayacak karşılaşma, aynı zamanda altıncı kez gerçekleştirilecek ‘Pembe Top Sahada’ projesine de sahne olacak.

Reklam

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in ev sahibi olduğu ilk Turkish Airlines EuroLeague karşılaşmasında yapılan ‘Pembe Top Sahada’ projesi, bir kez daha milyonlarca kişiye ulaşan farkındalık yaratacak.

Proje kapsamında Anadolu Efes – FC Barcelona maçını izlemeye gelecek basketbolseverler ‘Pembe Top’ kazanma fırsatı da yakalayacak. Basketbolseverleri meme kanseri konusunda bilgilendirmek için çeşitli organizasyonların yapılacağı karşılaşmada ‘Pembe Top’ temalı eğlenceli etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde, taraftarlara ‘Pembe Top’ hediye edilecek.