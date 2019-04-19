Anadolu Ajansı’nı denetleme yetkisi Cumhurbaşkanlığı’na verildi

Anadolu Ajansı’nı (AA) denetleme ve atama yetkisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na verildi.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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İletişim Başkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde değişiklik yapan kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aşmamak üzere Anadolu Ajansı ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetkili olacak.

Tüm denetim Cumhurbaşkanlığı’nda

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı’nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetim yetkisine sahip hale gelirken, bu denetime ilişkin usul ve esasları da belirleyecek. Sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları tanımlanacak.

Söz konusu düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın görevlerini düzenleyen maddeye ‘kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacak kurumsal iletişim standartlarını belirlemek’ bendi eklendi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yetkileri arasında Basın İlan Kurumu’nun denetimi de bulunuyor. TRT de İletişim Başkanlığı’nın ilgili kurumu olarak faaliyet gösteriyor.