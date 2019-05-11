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Yaramazlara biraz batar!

Anadolu Ajansı muhabiri Nişancı’ya hala ulaşılamadı

Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesiyle birlikte uçurumdan aşağı düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı’ya hala ulaşılmadı. Dün düşen Nişancı’yı arama çalışmaları gece verilen aranın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Fotoğraf: DHA

Nişancı’yı bulmak için yürütülen arama çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip tarafından yapılıyor. AFAD’dan beş kişilik tam donanımlı eğitmen düzeyindeki özel dağcı ekibi bölgede dik ve uçurumlarla dolu arazide ip sarkıtarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, engebeli yamaçta arama kurtarma çalışmaları sürerken dalgıçlar da derede arama yapacak.

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Özel İdare ekipleri dün, Trabzon-Bayburt sınırındaki ‘dünyanın en tehlikeli yolu’ seçilen, 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı’nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışması başlattı. Kamera ve fotoğraf makinesine ulaşılan gazeteci için bölgeye Bayburt ve Trabzon’dan AFAD ekipleri sevk edildi. Erzurum’dan askeri helikopterle gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile özel dedektör köpekleri de bölgede Abdülkadir Nişancı’ya ait iz aradı.

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