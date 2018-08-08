Amsterdam’daki ‘Red Light District’e kısıtlama: Yoğunluğa karşı ‘kapatma’ ve ‘temizlik molası’

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da genelevleriyle bilinen ‘Red Light District’in turist yoğunluğunu azaltmak için ‘zorunlu temizlik molaları’ verilecek. Aşırı yoğunluk halinde ise sokaklar turistlere kapatılacak.

Nisan ayından itibaren hayata geçen uygulamayla 20 kişiden fazla olan tur gruplarının bölgeye girişine izin verilmiyor. Rehberler, beş kişiden fazla olan turist gruplarını gezdirebilmek için izin belgesi almak zorunda.

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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre alınacak önlemlerden biri yoğunluğu azaltmak için ‘zorunlu temizlik molaları.’ Aşırı yoğunluk halinde ise sokaklar turistlere kapatılacak.

Karar, Amsterdam’ın kamu denetçisi Arre Zuurmond’un, kentte geceleri adeta ‘orman kanunları’nın geçerli olduğunu ve polislerin suç ve şiddet olaylarına müdahale etmekte zorlandıklarını söylemesinden bir hafta sonra geldi.

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Wallen, kentin merkezindeki genelevleriyle ‘Red Light’ bölgesine verilen isim.

Açıklamada, “Halihazırda varolan önlemlerin haricinde, Amsterdam bundan sonra kent merkezindeki yoğunluğu azaltmak ve Wallen’a ulaşımı kolaylaştırmak için ek önlemler alacak. Sokaklara çok fazla çöp atılıyor. Bu nedenle bazı sokaklar için temizlik molaları getiriliyor” dendi.

Son yıllarda ‘Red Light’ta turist sayısı arttı. Amsterdam’ı her yıl 18 milyon turist ziyaret ediyor. Bu sayı, Hollanda’nın toplam nüfusundan fazla.

Amsterdam belediyesi turlara katılanlardan ‘eğlence vergisi’ adı altında ek bir ücret almanın mümkün olup olmadığını da araştırıyor.