Amsterdam’da sokağa işeme sorununa ‘yeşil’ çözüm: Pisuvarlı saksılar

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da sokaklara işenmesini önlemek için çevreci dostu bir yöntem kullanılmaya başladı: Pisuvar işlevi olan özel bitki saksıları.

Fotoğraf: Instagram

Red Light ile diğer turist çekim merkezleri Leidseplein ve Rembrandtplein’a 12 tane pisuvar saksı kondu.

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Saksılar iki amaca birden hizmet ediyor: Genellikle geceleri ihtiyaçlarını gidermek için tuvalet arama zahmetinde bulunmayıp sokak aralarına ya da binaların duvarlarına işeyenlere pisuvar sağlarken bir yandan da su ve gübre üretiliyor.

300 litreye kadar sıvı depolayabilen ve kokuyu önleyen saksılardan düzenli olarak toplanan idrar işlemden geçtikten sonra gübre olarak kullanılıyor.

Saksıların depoları akıllı sensörler sayesinde dolmaya yakın uyarı mesajı gönderiyor. Yağmur suyu depolama alanı sayesinde de saksıdaki bitkilerin su ihtiyacı karşılanıyor.

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Yüzde 49 azaldı

Pilot bölge olarak seçilen Schapensteeg Yolu’nda sokağa işeyenlerin sayısınını yüzde 49 oranında azaldığı bildirildi.

Green Pee adı verilen girişimin kurucusu Richard de Vries duvarlarına işenen tarihi binaların zarar gördüğüne de dikkat çekerek bu pis ve hijyenik olmayan soruna yeşil bir çözüm bulduklarını belirtti.

De Vries bir pisuvar temin edilmesine rağmen içlerindeki saksıya işeme dürtüsüne engel olamayacakları da hesaba katarak saksıların boylarını buna izin vermeyecek şekilde tasarladıklarını söyledi.