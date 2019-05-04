Amsterdam’da hedef 0 emisyon: Dizel ve benzinli araçlar 2030’da yasaklanacak

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın ulaşım dairesi, kenti ’emisyonsuz ulaşımda dünya lideri’ yapmak için 2030’da dizel, benzinli araç ve motorsikletleri yasaklamayı planladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

‘Temiz hava’ sloganıyla yola çıktıklarını vurgulayan daire başkanı Sharon Dijksma, kentte yaşayanların kirli hava nedeniyle ortalama 1-1.5 yıl daha az yaşadıklarını söyledi. Dijksma, uygulamaya koyacakları plan sayesinde yaşam süresini ortalama üç ay uzatmayı hedeflediklerini belirtti.

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Ancak, yasak planı bazı çevrelerin tepkisini çekti. Karara karşı çıkanlar, elektrikli araçların çok pahalı olduğunu ve herkesin satın alamayacağını savunarak, “Elektrikli araç alamayanlar ne yapacak?” sorusunu yöneltti. Plan uygulamaya konulduğu takdirde bugün 3 bin olan elektrikli araç şarj etme noktasının sayısının 2025’e kadar 23 bine çıkması gerektiğine de dikkat çekildi. Ulaşım dairesi yetkilileri ise üretim arttıkça elektrikli araçların fiyatının düşeceğini savundu.

Hollanda hükümeti, iki hafta önce kentlere belirli alanlarda eski dizel araçları yasaklama yetkisi vermişti.