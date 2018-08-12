Amsterdam başkonsolosluğuna kundaklama girişimi: Ufak çaplı yangın çıktı

Türkiye’nin Amsterdam Başkonsolosluğu’na kundaklama girişiminde bulunuldu. Saldırı nedeniyle ufak çaplı yangın çıktı.

BBC Türkçe’nin haberine göre olay cumartesi gecesi yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Amsterdam’daki Müze Meydanı’nda (Museumplein) bulunan başkonsolosluk binasına yanıcı bir nesne fırlattı.

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Başkonsolosluk binasına fırlatılanın, üç küçük gaz bidonundan oluşan ev yapımı bir molotof kokteyli olduğu belirlendi. Saldırı sonucu başkonsolosluk binasında ufak çaplı yangın çıktı. Alevler büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili hiçbir yaralanma meydana gelmediği açıklanırken, Amsterdam polisi, saldırıdan kısa süre sonra şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı. Polis, zanlıyı ateş ederek etkisiz hale getirdi.

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Saldırının nedeni ve saldırganın kimliği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.