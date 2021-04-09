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Yaramazlara biraz batar!

Amirallerin gözaltı süreleri neden uzatıldı? Beş kritik soru ne?

10 emekli amiralin gözaltı süresinin ‘dijital materyallerin çokluğu, şüpheli sayısının fazlalığı, üzerlerine atılı suçun Anayasal düzene karşı suç işlemek üzere anlaşma gibi önemli bir iddia olması nedeniyle uzatıldığı’ ve soruşturmada beş soru üzerinde durulduğu bildirildi.

104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı.

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Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Savcılığın talebi üzerine 10 amiralin gözaltı süresi bugünden itibaren dört gün uzatıldı.

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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin aktardığına göre beş soru şöyle:

“1- Emekli amirallerin muvazzaflarla bir irtibatı var mı?

2- Bildiri kimlere gönderildi, kendisine bildiri geldiği halde imzalamayan oldu mu? 104 emekli amiralin yayınladığı bildiriye 86 emekli amiralin katılmadığı ifade ediliyor.

3- Bildirinin hazırlanması ve yayınlanması sürecinde yönetici konumunda olanların dış irtibatları var mı?

4- Bildirinin hazırlanıp yayınlanma sürecinde siyasilerle irtibat kuruldu mu?

5- Bildirinin gece yayınlanması kararı nasıl alındı?”

Yazıda, ‘AK Parti’nin, iktidar olduğu günden bu yana darbe tehdidi eksik olmadığı için yoğurdun üflenerek yendiği, aynı zamanda bir takım idari düzenlemeler üzerinde çalışıldığı’ da belirtildi.

10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatıldı

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