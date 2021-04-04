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Yaramazlara biraz batar!

‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Darbecilik suçlaması büyük pişkinlik

103 emekli amiralin, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklaması pazar günü için alışılmamış bir siyasi gündem oluşturdu.

‘Amiraller onurumuzdur’ diyenler…

‘Amiraller onurunuzdur’ diyenleri eleştirenler de yok değil…

‘Hodri meydan’ ve ‘Haddinizi Bilin’ diyenler…

SON HABERLER

Pandomimci ile insan kasabı

“Öğrenilmiş nefret” ortadan kalktığında Klaus Barbie ile Marcel Marceau, Alplere giden trenin bir vagonunda, sanattan, müzikten ve Şarlo’dan konuşmaya başlayabiliyordu…

Önce zeytin çekirdeğinden biyo plastik şimdi de bitkisel atıktan vegan deri

Duygu Yılmaz bundan yedi yıl önce zeytin çekirdeğinden yola çıkıp girişimciliğe koyuldu. Ortaklarıyla kurduğu şirket farklı üreticilerin dikkatini çekti; çok sayıda ödül aldı, dünyanın en başarılı girişimci gençleri arasında gösterildi. Zeytin çekirdeğinden biyo plastik üretiminden sonra şimdi de bitkisel atıklardan vegan deri üretimine başladı.

BBC seçti: Nisanda izlenecek beş film

Britanya merkezli yayın kuruluşu BBC’nin film eleştirmeni Nicholas Barber, nisan ayında yayınlanan ve yayınlanması planlanan filmlerden bir seçki hazırladı.