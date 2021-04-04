‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Darbecilik suçlaması büyük pişkinlik

Bildiriyi kim hazırladı? Ne kadar da mutlu oldunuz! Geçin bunları, millet açlık ve can derdinde.



Bu emekli amiraller çok siyaset yapmak istiyorlarsa, en küçük ortağınız Perinçek’in partisinin kapıları onlara açık. Orada beraber daha iyi bildiriler yazarsınız! pic.twitter.com/KI9wDPKKNB