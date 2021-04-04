‘Amiraller bildirisi’ Twitter’da da gündem: Darbecilik suçlaması büyük pişkinlik

103 emekli amiralin, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklaması pazar günü için alışılmamış bir siyasi gündem oluşturdu.
SON HABERLER
Çocuk Kitaplığı / Aylaklar Kumsalı: Cesaretlendirici
Can Çocuk Yayınları’ndan çıkan ‘Aylaklar Kumsalı’ da tam bu nitelikte, yetişkinler ve çocuklar üzerinde farklı etkiler bırakabilecek bir kitap.
Özellikle kanserle mücadelede: Sağlık yardımlaşma grupları ömür uzatıyor
Almanya’nın Ruhr bölgesindeki Essen Üniversitesi Kliniği Temel Kanser Araştırmaları Laboratuvarı Başkanı Dr. Ali Sak, sağlık yardımlaşma gruplarına katılan kanser hastalarının, katılmayanlara göre daha uzun süre hayatta kaldığını söylüyor.
Pandomimci ile insan kasabı
“Öğrenilmiş nefret” ortadan kalktığında Klaus Barbie ile Marcel Marceau, Alplere giden trenin bir vagonunda, sanattan, müzikten ve Şarlo’dan konuşmaya başlayabiliyordu…
Önce zeytin çekirdeğinden biyo plastik şimdi de bitkisel atıktan vegan deri
Duygu Yılmaz bundan yedi yıl önce zeytin çekirdeğinden yola çıkıp girişimciliğe koyuldu. Ortaklarıyla kurduğu şirket farklı üreticilerin dikkatini çekti; çok sayıda ödül aldı, dünyanın en başarılı girişimci gençleri arasında gösterildi. Zeytin çekirdeğinden biyo plastik üretiminden sonra şimdi de bitkisel atıklardan vegan deri üretimine başladı.
BBC seçti: Nisanda izlenecek beş film
Britanya merkezli yayın kuruluşu BBC’nin film eleştirmeni Nicholas Barber, nisan ayında yayınlanan ve yayınlanması planlanan filmlerden bir seçki hazırladı.