‘Amiral battı’ diyen CHP’lilerden Demirören Medya’ya siyah çelenk

CHP’liler, Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) partiye ambargo uyguladığını belirterek eylem yaptı.

İstanbul’daki eylemden… (Fotoğraflar: Facebook/CHP)

İstanbul’da partinin gençlik kolları üyeleri, bugün öğle saatlerinde Demirören Medya’nın Bağcılar ilçesindeki binası önünde bir araya geldi.

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CHP’liler burada ‘Amiral battı. Adalet terazisi bozulan DHA’yı kınıyoruz’ yazılı pankart açtı. Partililer, açıklamalarının ardından bina kapısına siyah çelenk bıraktı.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “CHP İstanbul İl Gençlik Kolları olarak sansür ve yalandan beslenen DHA önüne siyah çelenk bıraktık. Demirören Medya Grubu’nu son kez basın etiği ilkelerine uygun davranarak en azından şeref ve haysiyetlerini kurtaramaya davet ediyoruz.”

İzmir’deki eylem…

İzmir’de de il gençlik kolları üyesi partililer, DHA ve Hürriyet’in bürosuna giderek siyah çelenk bıraktı. CHP’liler, DHA’nın genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ambargo uyguladığını öne sürdü.

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Geçen günlerde de Demirören Medya’nın ‘amiral gemisi’ Hürriyet gazetesinin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin söylemediği sözleri ona atfeden haberi tepki çekmişti.

Doğan Holding, geçen yılın mayıs ayında, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu toplamda 916 milyon dolara Demirören Grubu’na satmıştı.