Amerikan yönetimi kepenk kapattı!

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçede anlaşamayınca Amerikan yönetimi resmen kapandı. Birçok federal kurum, hizmetlerini askıya aldı. Milyonlarca kamu çalışanı ya ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.

AA’nnı haberine göre federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayan üçüncü geçici bütçenin süresi Washington saatiyle 00.00’da doldu. Cumhuriyetçiler ve Demokratların dördüncü geçici bütçe tasarısını gece yarısından önce Kongre’den geçirememesi, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle geçici olarak ‘kepenk kapantması’na yol açtı.

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Söz konusu tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nden dün geçmesine karşın ABD Senatosu’nda gerekli 60 ‘Evet’ oyuna ulaşamadı.

Anlaşmazlığın nedeni

Demokratların bütçe tasarısına şiddetle karşı çıkmasında, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından kaçak olarak getirilen 800 bin civarında genç göçmeni koruyan DACA isimli programa yönelik anlaşmazlık önemli rol oynadı.

Demokrat Kongre üyeleri, bütçe tasarısına destek vermek için hayatının büyük bölümünü ABD’de geçiren DACA göçmenleri için bir an önce çözüm getirilmesi şartını koştu.

Cumhuriyetçiler, bu talebi DACA programı için mart ayına kadar zaman olduğunu savunarak reddederken, Demokratları kaçak göçmenleri, Amerikan ordusu, kamu çalışanları ve Amerikan halkının üzerinde tutmakla itham etti.

Öte yandan, Demokrat senatörler, hem Kongre’yi hem Beyaz Saray’ı Cumhuriyetçilerin kontrol ettiğine vurgu yaparak, hükümetin kapanmasından partiler üstü önerileri desteklemeyen Cumhuriyetçilerin sorumlu olduğunu savunuyor.

Trump, geçen yıl sonlandırdığı program kapsamındaki göçmenler için yasal bir düzenleme çıkarılması için Kongre’ye 5 Mart’a kadar süre tanımıştı.

Beyaz Saray: Demokratlar siyaseti ulusal güvenliğimize tercih etti

Federal hükümetin bütçe krizi nedeniyle kısmen ve geçici olarak kapanmasının ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Demokratların siyaseti ülke güvenliğine tercih ettiği savunularak hükümetin kapanmasından Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer sorumlu tutuldu.

Açıklamada, Sanders’ın “Demokratlar meşru vatandaşlarımızı pervasız talepleri için rehine olarak kullanırken, kaçak göçmenlerin statüsünü müzakere etmeyeceğiz” dendi.

Hafta sonuna denk geldi

Hükümetin kısmen kapanmasının ilk günü hafta sonuna denk geldiği için etkisinin pazartesi gününe kadar hissedilmeyeceği belirtiliyor.

Bununla birlikte, krizin maliyetinin kamu kurumları ne kadar uzun süre kapalı kalırsa, o kadar uzun olacağı vurgulanıyor.

Bir önceki 24 milyar dolara mal olmuştu

Federal mali yılın 1 Ekim’de başlayıp 30 Eylül’de sona erdiği ABD’de bütçe krizi, en son 2013’te olmak üzere toplam 12 kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Kongre’nin bütçe üzerinde mutabakata varamamasından ötürü 1-17 Ekim 2013 tarihleri arasında faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan federal kurumlarda görev yapan 800 bini aşkın kamu çalışanı, 16 gün boyunca işe gidemezken, binlerce gardiyan, polis ve sınır kontrol görevlisi ücret alamadan çalışmıştı.

Ülke ekonomisine 24 milyar dolara mal olduğu tahmin edilen süreç, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varmalarının ardından 17 Ekim’de sona ermişti.