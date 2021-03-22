Amerikan yaptırımlarına karşı Rus önerisi: Batılı ödeme sistemlerinden uzaklaşalım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yaptırımları riskinin, ticarette ulusal para birimleri kullanılarak azaltılabileceğini belirterek, “Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız” dedi.

Fotoğraf: Pixabay

Lavrov, Çin ziyareti öncesi ülkedeki basın kuruluşlarına yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin’in, bağımsızlıklarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

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ABD’nin, Rusya ve Çin’in teknolojik gelişme olanaklarını sınırlandırmaya çalıştığını ifade eden Lavrov, şöyle konuştu: “Diğer ülkelerin kalkınmasını engelleyerek egemenliklerini sürdürmeyi amaçlayan ideolojik gündemlerini ön plana çıkartıyorlar. Hayat, Rusya ve Çin’i Batılı ülkelerin kaprislerine bağlı kalmayacak şekilde ekonomik ve sosyal kalkınmada bir çizgi inşa etmeye zorluyor.”

Rusya ve Çin’in dolar kullanımını da azaltması gerektiğini savunan Lavrov, şöyle devam etti: “ABD tarafından doğan yaptırım riskleri, ticarette ulusal veya dolara alternatif para birimleri kullanılarak azaltılabilir. Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşmalıyız.”

Rusya, ABD’nin yaptırımları nedeniyle Mart 2018 itibariyle rezervlerinde yüzde 45 seviyesindeki doların payını azaltarak altın, avro ve yuanın payını artırmaya başlamıştı. Avro, yüzde 29.5 ile Rusya’nın rezervlerinde en büyük paya sahipken, yuanın payı yüzde 12.2 düzeyinde bulunuyor.

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Son dönemde ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ‘katil’ polemiği, iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘Soğuk Savaş dönemi sonrasındaki en kötü dönem’ değerlendirmelerine neden olmuştu.

Öte yandan, ABD ile Çin, teknoloji alanındaki fikri mülkiyet hakları nedeniyle uzun zamandır sorun yaşıyor. Donald Trump’ın başkanlığı döneminde bu sorun ‘ticaret savaşı’na dönüşmüş, Trump Çin mallarına yönelik gümrük kısıtlamaları getirmiş, Çinli şirketlere çeşitli yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Biden da benzer politikaları sürdürebileceğinin sinyalini vermişti.