Amerikan seçimlerinin bir ‘galibi’ de geçen ay ölen genelev patronu!

ABD’de geçen ay hayatını kaybeden ünlü genelev sahibi Dennis Hof Nevada eyalet meclisine seçildi.

Nevada eyaletinin seçim yasasına göre seçimlere katılan adayın o yılın temmuz ayının dördüncü cuma günü saat 17:00’den sonra hayatını kaybetmesi halinde adaylığı geçerliliği koruyor.

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The Mirror’un haberine göre genelev sahibi ve reality show yıldızı Dennis Hof, Cumhuriyetçi Parti’nin Nevada eyalet meclisi için aday olmuş ancak 16 Ekim’de hayatını kaybetmişti.

Partisinde dahi pek benimsenmeyen Hof, seçim mitinginin ardından, Las Vegas’a 250 kilometre mesafedeki genelevlerinden ‘Love Ranch’de 72’inci yaş partisini düzenlemiş, ertesi gün de ölü bulunmuştu. Bugün açıklanan sonuçlara göre oyların yüzde 68’ini alan Hof, eyalet meclisine girmeye hak kazandı.

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ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinden Hof, Nevada’da yedi genelevin sahibiydi. Hof, vergilerde indirim yapılmasını ve silah taşımanın kolaylaştırılmasını savunuyordu.

New Yorker dergisi Hof ile Trump arasında pek çok ortak nokta olduğuna işaret etmişti. Zira ‘tecavüz’le suçlanan her iki isim dolandırıcılık ve kadın düşmanlığıyla anılıyordu.

Nevada yasalarına göre ölen kişinin seçimi kazanması halinde partinin belirleyeceği bir aday yerine getiriliyor.