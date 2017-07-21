Amerikan savunma bakanı temkinli: IŞİD liderinin yaşadığını düşünüyorum

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin halen hayatta olduğuna inandığını söyledi.

Rusya, Suriye’deki hava operasyonunda Bağdadi’nin ‘büyük ölçüde’ olmuş olabileceğini bildirdirmişti. İran, Rusya’nın iddiasını desteklerken, ABD temkinli yaklaşıp “Doğrulayamadık” demişti.

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Bağdadi’nin ölümüne Iraklı ve Batılı yetkililer şüpheyle yaklaşırken, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ölümü doğruladıklarını duyurmuştu.

‘Yaşadığını düşünüyorum’

Pentagon’da gazetecilere konuşan Amerikan savunma bakanı Jim Mattis, IŞİD liderinin halen hayatta olduğunu düşündüğünü söyledi.

Mattis, şöyle devam etti: “Yaşadığını düşünüyorum. Bu da şu demek oluyor; örgüt içerisinde bir rolü var ama rolü operasyonel mi, stratejik mi, propaganda mı, manevi veya fiziki bir rol mü onu tanımlayamayacağım. Cesedini görene kadar onun yaşadığını farz edeceğim.”

Amerikan bakan, Bağdadi’nin ölümünü kendileri teyit eden kadar kabul etmeyeceğini söyledi.