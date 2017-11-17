Amerikan medyasına göre artık kesin: Rıza Sarraf itirafçı oldu, tutuklu değil

Amerikan NBC televizyonu yargılanan Rıza Sarraf’ın New York Federal Savcılığı ile anlaşıp hapisten çıktığını duyurdu.

Türkiye’deki 17 Aralık soruşturmasının da kilit şüphelisi olan Rıza Sarraf Mart 2016’da Amerika’da tutuklanmıştı. Rıza Sarraf için İran’a yönelik ekonomik yaptırımları ihlal etmek ve kara para trafiği yönetmek suçlamasıyla 75 yıl hapis isteniyor.

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Rıza Sarraf’ın ceza indirimi karşılığı itiraflarda bulunmak üzere savcılıkla anlaşma yapmış olabileceği bir süredir dile getiriliyordu. NBC’nin uzman muhabirlerinin dün gece yaptığı haber bu konuda kesin dille yapılmış ilk yayın olma özelliğini taşıyor.

Televizyonun muhabirleri Tom Winter ve Julia Ainsley haberlerini soruşturma hakkında bilgi sahibi olan iki ayrı kaynağa dayandırdı.

Rıza Sarraf’ın, hapisten çıkması durumunda tanık koruma programı kapsamında güvenli bir yerde tutuluyor olması gerekiyor.

Flynn soruşturmaya dahil!

Habere göre New York Federal savcılığı ayrıca Sarraf ile Başkan Trump’ın Rusya ile ‘şaibeli ilişkileri‘ nedeniyle görevden alınan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn arasındaki bağlara dair bilgi talep edebilir.